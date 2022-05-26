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Поставщик лесосырья на Архангельский ЦБК наращивает перевозки по воде

Беломорская сплавная компания (БСК), логистическое предприятие холдинга «Титан», успешно завершило плотовую программу, доставив в адрес «Лесозавода 25» и Архангельского целлюлозно-бумажного комбината (АЦБК) более 315 тысяч кубометров древесины на 27 плотах, сообщает пресс-служба комбината.

Восемь из 27 плотов объемом 81 тыс. м³ были доставлены на Архангельский ЦБК, а 19 плотов объемом 234 тыс. м³ отправились на плотостоянки лесопильного комплекса. Все эти плоты были сформированы силами Верхнетоемского подразделения ГК «Титан» на плотбищах Большая Свага и Ерогодское (Тача), говорится в сообщении.

Первая баржа с лесом пришла на Архангельский ЦБК в самом начале мая с открытием морского порта Архангельск. Всего этим видом речного транспорта планируется доставить на комбинат свыше 500 тыс. м³ балансов.

В холдинге подчеркнули, что лесосплав на данный момент является самым экологичным и экономичным видом транспортировки древесного сырья, позволяющим вывозить заготавливаемый в зимний период лес из труднодоступных районов области.

Группа компаний «Титан» ежегодно поставляет на Архангельский ЦБК около 4 млн. м³ лесосырья. В штате логистического предприятия холдинга работают 250 специалистов, организация имеет в собственности более 100 единиц флота (буксиры, баржи, плавкраны).

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