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Молочные продукты чаще остальных вызывают недоверие у россиян

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Пользователи приложения «Честный знак», позволяющего отлеживать информацию о маркированных товарах, чаще всего проверяют молочную продукцию. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Центре развития перспективных технологий, который является оператором системы маркировки.

В среднем граждане проверяют молочку 250 тыс. раз в неделю. По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, недоверие населения именно к этой категории продуктов объяснима.

«Молочная продукция относится к скоропортящейся, а маркировка позволяет покупателю не только определить, может ли товар легально находиться в продаже, но и в удобном виде проверить его реальный срок годности», — объяснил Юсупов.

Кроме того, «Честный знак» позволяет получить данные и о качестве товара, и о качестве сырья, которое идет на его изготовление. Всего с момента введения маркировки молочной продукции было проверено более 7 млн единиц таких товаров.

Второе место по числу сканирований занимает обувь. С момента введения ее маркировки проверено 28,8 млн пар, в среднем в неделю покупатели сканируют обувь около 100 тыс. раз. В ЦРПТ сообщили, что ранее зафиксировали нарушения у 17% компаний, работающих на обувном рынке. Объем выявленных нарушений составил 5,8 млрд рублей.

Также россияне активно сканируют одежду, лекарства и сигареты. Всего к середине мая гражданами было проверено более 83 млн товаров.

Система маркировки появилась в России в 2019 году для противодействия контрафактной продукции. Одновременно с маркировкой разработано приложение «Честный знак», доступное для потребителей, бизнеса и проверяющих органов. Потребитель, обнаружив продукцию с нарушением, может оставить жалобу в приложении. Информация о всех нарушениях передается в контрольно-надзорные органы.

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