Кабмин временно разрешил поставку газа из России находящейся под санкциями Gazprom M&T

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое временно разрешает поставки газа с «Ямала СПГ» на Gazprom Marketing & Trading Singapore.

Распоряжение вступает в силу в среду, 25 мая, и будет действовать 90 дней.

Документ снимает запрет на поставки сжиженного природного газа открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd. в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd.

Запрет на эти действий был введен ранее указом президента о применении ответных мер, в связи с недружественными действиями иностранных государств и компаний, и постановлением правительства РФ.

Ранее «Газпром» сообщал, что с 21 мая прекращает поставки финской Gasum за неоплату газа в рублях.

В Gasum, в свою очередь, отвечали, что не намерены платить за поставки российского газа в рублях и начинают арбитражное разбирательство в отношении контракта на поставку газа.