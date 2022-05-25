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Bloomberg сообщает об обысках у Петра Авена из-за подозрения в нарушении санкций

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Великобритании в отношении российского бизнесмена Петра Авена проводят расследование, связанное с возможным нарушением санкционного режима. Об этом рассказали Bloomberg информированные источники.

Согласно полученным сведениям, на прошлой неделе в доме бизнесмена прошли обыски, в ходе которых было изъято £30 тыс. (около $37,6 тыс.). Кроме того, в ходе расследования будут проверены финансовые переводы, которые предприниматель осуществлял на британскую территорию после 24 февраля.

По словам источников, часть поступивших таким образом средств была потрачена на эксплуатационные расходы, имеющие отношение к жилью в собственности Авена на территории страны. Проверят сотрудника, который является гражданином Великобритании, работает на управляющую компанию и мог содействовать нарушению санкций. На трату этих денежных средств Авен должен был получить специальное разрешение, которого у него, предположительно, нет. В связи с расследованием его планируют опросить в сентябре.

Уточняется, что сложившаяся ситуация является первым с 24 февраля случаем, когда речь может идти о нарушении санкционного режима.

Ранее сообщалось, что Великобритания открыла уголовное дело на возглавлявшего Альфа-банк бизнесмена Петра Авена из-за нарушения санкционного режима.

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Санкции против России
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