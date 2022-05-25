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Экономический эффект от инноваций для «Оренбургнефти» в 2021 году достиг 107 млн рублей

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Пресс-служба ПАО НК «Роснефть»

Применение инноваций на месторождениях компании «Оренбургнефть», входящей в добывающий комплекс «Роснефти», по итогам 2021 года позволило сократить время ремонта и получить экономический эффект в размере 107 млн рублей, сообщает пресс-служба компании.

В числе внедренных технологий – двухпакерная компоновка с телескопическим удлинителем, которая оптимизирует процесс обработки призабойной зоны скважины. Ее применение на скважинах с аномально низким пластовым давлением позволяет использовать рабочую жидкость в полном объеме в целевом пласте, на котором проводится операция, достигая максимальной эффективности. В результате экономия времени на выполнение одной операции составляет 90 часов, а экономия денежных средств — 600 тыс. рублей.

Еще одна успешно испытанная инновация – новый циркуляционный клапан, который представляет собой устройство с отверстиями для выравнивания давления затрубного пространства. В процессе глушения нагнетательной скважины применение клапана экономит порядка 5,5 млн рублей в год.

Начальник отдела научно-технического развития и инноваций компании Андрей Мещеряков рассказал, что в текущем и капитальном ремонте скважин была испытана и внедрена двухпакерная компоновка для оптимизации процесса обработки призабойной зоны пласта.

«Время выполнения одной операции сократилось на 90 часов, стоимость - на 600 тыс. рублей», — подчеркнул он.

Он объяснил, что технология двухпакерной компоновки позволяет разобщить зоны ствола скважины и изолировать пространство между ними, чтобы решить конкретную проблему на одном из пластов в многопластовой скважине, каких в «Оренбургнефти» много из-за сложного строения месторождений.

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