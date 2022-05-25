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Кудрин призвал не торопиться с выходом из международных соглашений и стандартов

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что Россия не должна торопиться выходить из международных соглашений и стандартов. Об этом он сообщил, выступая с отчетом в Госдуме, передает РИА «Новости».

По словам экономиста, Россия «однозначно» не может производить все сама.

«Поэтому нам нельзя торопиться выходить из разного рода международных соглашений, стандартов», – сказал он и отметил, что в рамках этих стандартов, включая образовательные, работают и страны Азии.

По мнению Кудрина, Россия должна сохранить действующие в мире торговые, экономические и социальные соглашения и стандарты, а также получать максимальный эффект от международного сотрудничества.

Он подчеркнул, что российская экономика серьезно связана с другими экономиками мира и, несмотря на ограничение экспорта и импорта, он надеется, что Россия продолжит пользоваться мировыми достижениями в различных областях.

24 мая министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что Россия будет разрабатывать собственную систему высшего образования и планирует отказаться от Болонской системы.

После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все думские фракции поддерживают выход России из Болонской системы образования.

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