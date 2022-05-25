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Минфин России заявил, что будет платить США по госдолгу в рублях

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Министерство финансов России заявило, что Москва продолжит делать выплаты по внешнему госдолгу, несмотря на отказ Минфина США продлевать лицензию на его обслуживание.

«Минфин России как ответственный заемщик подтверждает готовность продолжать обслуживание и погашение всех долговых обязательств», — говорится в публикации на сайте ведомства.

Выплаты будут осуществляться в рублях с возможностью их последующей конвертации в другую валюту через НКО АО «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) в качестве платежного агента.

Накануне Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

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