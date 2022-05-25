Еврокомиссия предложила добавить обход санкций в список преступлений в ЕС

Еврокомиссия официально предложила рассматривать обход санкций как преступление в ЕС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенный ЕК документ.

«Еврокомиссия предлагает добавить нарушение ограничительных мер ЕС в список преступлений на уровне Евросоюза», — говорится в документе.

Отмечается, что эта мера «облегчит расследование, преследование и наказание за такие нарушения во всех государствах-членах».

Еще одно предложение ЕК — конфискация активов физических и юридических лиц, которые нарушили санкции.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия планирует упростить конфискацию активов, связанных с незаконной деятельностью и преступностью. Мера коснется и олигархов, которые пытаются уклониться от санкций Евросоюза.

Также сообщалось, что Евросоюз в рамках санкций в отношении России заморозил активы российских предпринимателей на сумму порядка €10 млрд.