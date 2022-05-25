Еврокомиссар Вестагер обвинила ЕС в жадности из-за зависимости от российского газа

Зависимость Евросоюза (ЕС) от поставок газа из России является следствием жадности. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, передает итальянская Il Sole 24 Ore.

«Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными», — отметила Вестагер.

По ее словам, Европа хотела дешевый российский газ, дешевую китайскую рабочую силу, а также дешевые микропроцессоры из Тайваня. Поэтому европейским странам придется теперь усвоить урок и узнать цену безопасности. При этом безопасность дает спокойствие и предсказуемость.

Она добавила, что ЕС реагирует на текущие события, поэтому цифровой и зеленый переход ускорились. Также были созданы схемы, которые позволили нейтрализовать экономические потрясения.

19 мая директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что желание европейских стран отказаться от газа и нефти из России сложно реализовать с технической стороны. По его словам, некоторые европейские страны полностью зависят от российских поставок. А для отказа от нефти, например, придется перестроить целые нефтеперерабатывающие предприятия.