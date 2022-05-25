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Еврокомиссар Вестагер обвинила ЕС в жадности из-за зависимости от российского газа

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Matthias Rietschel/AP

Зависимость Евросоюза (ЕС) от поставок газа из России является следствием жадности. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, передает итальянская Il Sole 24 Ore.

«Говорить о наивности нет смысла. На самом деле мы были жадными», — отметила Вестагер.

По ее словам, Европа хотела дешевый российский газ, дешевую китайскую рабочую силу, а также дешевые микропроцессоры из Тайваня. Поэтому европейским странам придется теперь усвоить урок и узнать цену безопасности. При этом безопасность дает спокойствие и предсказуемость.

Она добавила, что ЕС реагирует на текущие события, поэтому цифровой и зеленый переход ускорились. Также были созданы схемы, которые позволили нейтрализовать экономические потрясения.

19 мая директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв заявил, что желание европейских стран отказаться от газа и нефти из России сложно реализовать с технической стороны. По его словам, некоторые европейские страны полностью зависят от российских поставок. А для отказа от нефти, например, придется перестроить целые нефтеперерабатывающие предприятия.

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