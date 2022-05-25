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Турбизнес попросил запустить чартерный поезд в Крым

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Alexey Pavlishak/Reuters

Турбизнес обратился в министерство курортов и туризма Крыма с просьбой запустить дополнительный поезд, который туроператоры обещают заполнить самостоятельно. Идея была выдвинута после совещания в министерстве, пишет «Коммерсантъ».

По словам министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, основная проблема в сфере транспортной доступности сводится к пропускной способности железных дорог юга РФ.

Директор компании «Ласпи» Елена Баженова уточнила, что нехватка провозных мощностей в Крым приводит к большому числу аннуляций существующих бронирований. Для клиентов становится неожиданностью, что авиасообщение с Крымом закрыто, хотя авиабилеты есть в продаже.

В качестве альтернативы туроператоры пытаются предложить чартерные автобусы, однако у клиентов энтузиазма они не вызывают.

Ранее вице-президент АТОР Илья Уманский сообщил о падении спроса на курорты Крыма и Анапы.

Россия закрыла часть аэропортов с 24 февраля на фоне проведения военной операции на Украине. Первоначально ограничение на осуществление полетов власти вводили до 2 марта, однако затем продлевали несколько раз. Так, до 31 мая остаются закрытыми аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

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