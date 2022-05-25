Белоруссия запретила банкам проводить платежи в адрес резидентов Украины

Власти Белоруссии запретили банкам проводить платежи в адрес резидентов Украины. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков, передает РИА «Новости».

По его словам, соответствующее решение было принято в ответ на аналогичное действие со стороны Киева.

«Единственное, что мы зазеркалили – решение нацбанка Украины о приостановке платежей в адрес резидентов Беларуси. Мы зазеркалили это решение и запретили по банкам, дав им поручение не осуществлять никакие платежи в сторону резидентов Украины», — сказал политик 25 мая в белорусском парламенте.

22 мая Верховная рада Украины одобрила выход страны из трех соглашений, заключенные в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ).

19 мая стало известно, что власти Украины арестовали активы России и Белоруссии на общую сумму более $1 млрд.