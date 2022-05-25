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Южнокорейская верфь DSME отказалась строить танкеры Arc7 для «Арктик СПГ-2»

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lngexports.com

Партнер «Новатэка» южнокорейская верфь Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) решила расторгнуть контракт на строительство трех СПГ-танкеров по заказу «Совкомфлота» для проекта «Арктик СПГ-2». Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Южнокорейская верфь DSME расторгла контракт на строительство трех танкеров Arc7 для перевозки СПГ, заказанных «Совкомфлотом» для проекта «Новатэка» «Арктик СПГ-2 из-за просрочки платежа по контракту со стороны судоходной компании.

По словам собеседников издания, несмотря на нарушение условий контракта лишь по одному из трех танкеров, его собираются расторгнуть полностью. При этом заказанные танкеры должны стать запасным вариантом для «Новатэка» при условии, если верфь «Звезда» не сможет сдать свои СПГ-танкеры вовремя.

Источники газеты заявили, что верфь «Звезда» собиралась строить танкеры при сотрудничестве с южнокорейской верфью Samsung Heavy Industries (SHI). Однако сложившиеся обстоятельства могут привести к сдвигу сроков строительства судов на «Звезде» на более поздние сроки.

В середине апреля правящие партии Латвии приняли решение о строительстве терминала по приему танкеров со сжиженным природным газом (СПГ) на фоне планов по отказу от импорта российского топлива. В настоящее время министерство экономики страны занимается поиском потенциальных инвесторов и места для строительства.

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