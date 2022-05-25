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В США заявили о принуждении России к искусственному дефолту

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Reuters

Отказ от продления Минфином США срока действия генеральной лицензии является принуждением к искусственному дефолту России. Об этом ТАСС заявил директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак.

«Решение Управления по контролю за иностранными активами Минфина США не возобновлять так называемую лицензию на осуществление выплат процентов по суверенным облигациям России из замороженных на Западе валютных резервов фактически переведет эти обязательства в категорию дефолтных. Иначе как принуждением к искусственному дефолту эту ситуацию не назовешь», — отметил Шостак.

По его словам, Россия сейчас имеет достаточное количество средств, чтобы обслуживать внешний долг. При этом Минфин России может предложить всем желающим открыть рублевые счета, если перевести средства в иностранной валюте не получится.
Он добавил, что искусственный дефолт серьезно не повлияет на ситуацию внутри страны. Кроме того, Россию вывели за рамки рынков капитала, поэтому страна внешних заимствований брать не будет.

По данным Минфина России, на 1 февраля 2022 года внешний госдолг России составлял $59,5 млрд, в том числе задолженность по внешним облигационным займам — $38,97 млрд. Всего у страны 15 действующих облигационных займов со сроками погашения от 2022 до 2047 года.

24 мая Минфин США аннулировал лицензию, которая позволяет России производить выплаты для обслуживания внешнего долга.

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