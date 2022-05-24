Архангельский ЦБК предлагает возобновить господдержку лесопитомников

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) в ходе заседания в Общественной палате предложил скорректировать схему лесовосстановительных работ и возродить систему государственной поддержки лесных питомников, сообщает пресс-служба предприятия.

Одной из проблем, обозначенных руководством Архангельского ЦБК, является возможный срыв выполнения требований по увеличению объемов лесовосстановительных работ.

Федеральный проект «Сохранение лесов» обязывает лесопользователей применять посадочный материал с закрытой корневой системой (т. е. выращенный в горшках или других емкостях, что обеспечивает больший процент выживаемости ростков при пересадке) на не менее 20% площади посадки, а в зоне интенсивного использования и воспроизводства лесов – на 50% площадей. При этом с 2022 года общее количество выращенного посадочного материала необходимо нарастить в 1,3 раза, в том числе в 3 раза – число саженцев с закрытой корневой системой.

Если в 2020 году стоимость одного саженца c закрытой корневой системой варьировалась от 6 руб. до 7,5 руб., то в 2021 г. цена выросла до 25–30 руб. за штуку, отмечает производитель. В текущем году АЦБК планирует закупить 2 миллиона ростков. Но как будет складываться ситуация с приобретением посадочного материала на 2023 г. спрогнозировать очень сложно, подчеркивают в компании.

«Имеет смысл пересмотреть требования, и дать арендатору возможность самостоятельно определять пропорции восстановления лесных культур с использованием того или иного посадочного материала, исходя из их наличия. Общую пропорцию саженцев различных систем арендатор сможет отрегулировать в ходе исполнения трехлетнего плана работ. Вновь приобретает актуальность самостоятельное выращивание арендаторами сеянцев с закрытой корневой системой. Даже в условиях северной тайги возможно выращивание в питомниках двух ротаций в год», — предложил в Общественной палате директор по взаимодействию с органами государственной власти АО «Архангельский ЦБК» Николай Кротов.

До июля 2021 г. выращивание посадочного материала лесных растений относилось исключительно к предпринимательской деятельности, и не входило в комплекс работ по воспроизводству лесов. Эту законодательную коллизию удалось устранить, и, по мнению представителей АЦБК, настало время предусмотреть конкретные меры государственной поддержки в этой сфере.

По итогам прошлого года АЦБК увеличил объемы лесовосстановительных работ в годовом выражении на 13%, общая площадь лесопосадок превысила 21 тыс. га, что составляет 30% от общей площади лесовосстановления, выполняемого арендаторами в Архангельской области.