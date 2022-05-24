РБК: российские компании начали увольнять украинских IT-специалистов

Российские компании начали увольнять или переводить на более «низкие» должности IT-специалистов украинского происхождения, сообщает РБК со ссылкой на двух участников рынка и главу АНО «Информационная культура» Ивана Бегтина.

По словам одного из источников, украинских ИТ-специалистов увольняют, «опасаясь диверсий». Так, службы внутренней безопасности в компаниях «особо пристально следят за сотрудниками, которые сами либо их родственники являются гражданами Украины». В первую очередь речь идет о сотрудниках, имеющих доступ к критичным для бизнеса данным и сегментам инфраструктуры.

В свою очередь Бегтин заявил, что украинских ИТ-специалистов было не так много в России, чаще они либо трудились не в штате, либо работали на офшорных программистов, после того как те начали активно перебираться на Украину после 2014 года.

«С одной стороны, в России наблюдается дефицит ИТ-специалистов, с другой — есть риски в виде диверсий, которые уже происходят в компаниях. К тому же вопрос не только в гражданстве — есть еще ряд критериев, которые могут повлиять на потенциальные диверсии внутри компании: работа иностранных спецслужб, вопрос политических убеждений сотрудника, наличие родственников на Украине», — сказал он.

Ранее сообщалось, что менеджеры стали чаще покупать билет в один конец при вылете из России.