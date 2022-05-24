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В Коми в ответ на санкции запустили линейку продукции из отечественного льна

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Сыктывкарская швейная фабрика в ответ на санкции запустила линейку новой продукции из отечественного сырья. Продукция компании продается не только в Коми, но и в других регионах России, ведутся и переговоры с Кувейтом о выходе на экспорт, следует из репортажа телеканала «Юрган».

Предприятие работает на рынке республики и России уже 20 лет. Ассортимент фабрики, как отмечают журналисты, огромен – в частности, речь идет о постельных принадлежностях. Для торговли в розницу у фабрики есть 10 собственных магазинов, кроме того, она поставляет свою продукцию в государственные учреждения: детские сады, поликлиники, больницы и так далее. Самыми необычными из созданных на предприятии вещей ее сотрудники называют чехлы для лопастей вертолета и чум. В Сыктывкаре на предприятии трудятся 70 человек, есть и филиал в Иваново.

Предприятие производит в месяц до 300 000 единиц продукции. Новинки производства – это изделия из льна, который произрастает в России: постельное белье, одеяла и подушки, экологичные и дышащие, говорится в репортаже.

Основное сырье, хлопок, не растет в России, поэтому текстильная отрасль зависима от колебаний курса доллара, однако на Сыктывкарской швейной фабрике валютные скачки и санкции пережили без потерь, говорит ее директор Наталья Харитонова.

«Мы, зная, что, скорее всего, будет повышение доллара, заранее закупили всю продукцию – в этом нам помог наш местный заем, мы успели взять микрокредит под очень хороший процент. Благодаря этому мы спокойно пережили все колебания. И сейчас, к радости всех, доллар снова стоит 60 рублей, все стабилизировалось, и мы ровно и прямо идем дальше к своим целям», — отметила она.

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