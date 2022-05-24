Банки в России решили доплачивать за обмен долларов на рубли на рынке

Банки стали доплачивать за обмен долларов на рубли на рынке из-за более дорогого обмена долларов на рубли, чем прямые займы в рублях. Об этом пишет РБК.

«Сложившаяся разница означает, что за обмен долларов на рубли банки готовы доплачивать по сравнению со ставкой межбанка по рублям. Причина кроется в избытке валютной ликвидности в целом по системе или у отдельных игроков», — отметил директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Некоторые эксперты рынка указали, что говорить о доплате банков не совсем корректно. Речь идет о временной ставке, так как отечественный финансовый рынок не очень связан с внешним рынком. Сейчас внутренняя долларовая ставка ниже внешней долларовой ставки. Кроме того, такая ситуация сложилась из-за принятия множества антироссийских санкций.

Аналитики посчитали, что ситуация должна нормализоваться после снятия санкций и восстановления активности импортеров на внутреннем валютном рынке. Однако сложившаяся ситуация не так плоха из-за того, что приток валюты сейчас снимает риски формирования дефицита валютной ликвидности.

23 мая Центральный Банк России опроверг информацию о покупке валюты у других участников рынка с целью добиться сдерживания курса рубля от неконтролируемого укрепления. Регулятор заявил, что эта информация не соответствует действительности.