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«Ъ»: бензин в России дешевеет из-за экспортных ограничений

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

В России начали снижаться биржевые цены на бензин, в мае они опустились до минимальных значений для этого сезона с 2016 года, пишет «Коммерсантъ».

Так, стоимость АИ-92 на бирже СПбМТСБ 23 мая достигла 37,2 тыс. руб. за тонну. В среднем с начала мая его биржевая цена составила 38,9 тыс. руб. за тонну — это самый низкий уровень цен в мае с 2016 года. В целом с начала года цена на АИ-92 упала почти на 30%.

«Ъ» отмечает, что обычно в мае и начале июня цены на российском оптовом топливном рынке растут из-за начала сезона отпусков, а выпуск топлива снижается из-за ремонтов на НПЗ.

Бензин стал резко дешеветь в феврале после начала военной операции России на Украине. В результате страны ЕС и США сократили экспорт российских топлива и нефти, трейдеры перестали делать закупки энергоносителей.

Вслед за снижением оптовых цен на бензин операторы АЗС уменьшают цены на заправках, однако делают это не очень охотно. По оценке «Петромаркета», относительно конца февраля марка бензина АИ-92 на АЗС в среднем подешевела всего на 0,5%, вернувшись к уровню начала этого года. Сейчас средняя стоимость того топлива — 47 руб. за литр.

Ранее в НТС заявили о возможном снижении цены на бензин на 2-3 рубля к концу 2022 года.

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