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Поставщики попросили не разрешать ритейлерам наращивать долю рынка для покупки конкурентов

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Global Look Press

Поставщики попросили не отменять запрет на расширение торговых сетей при достижении 25% рынка на определенной территории. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на обращение производителей продуктов к премьеру РФ Михаилу Мишустину.

Поставщики обеспокоились, что усиление доминирующего положения ритейлеров приведет к тому, что конкуренция будет снижена, а самим поставщикам будет ограничен доступ. Кроме того, это может вызвать сокращение ассортимента, перераспределение дохода в цепочке от «поля до прилавка» в пользу более крупных торговых сетей, отметили в обращении.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что существующие ограничения вполне лояльно относятся к крупным торговым сетям. Поэтому необходимо дать возможность расширения другим игрокам рынка. Кроме того, для торговой отрасли важно наличие новых инвесторов и сохранение конкуренции ради оптимизации цен в магазине.

Аналитики посчитали, что снижение конкуренции вызовет лишь рост цен, что затронет конечных потребителей. Кроме того, повышение стоимости продуктов может быть одним из способов вернуть инвестиции в покупку конкурентов.

18 мая Мишустин заявил, что правительство упростило для торговых сетей покупку долей в компаниях, которые ранее принадлежали зарубежным собственникам. Глава кабинета министров напомнил о действии ограничений, в соответствии с которыми одна сеть может владеть долей не более 25% на определенной территории. Ограничение снимут до начала 2023 года.

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