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Назван навык, позволяющий остаться востребованным специалистом спустя годы

Глава SuperJob Захаров назвал ключом к востребованности на рынке умение учиться и переучиваться

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Depositphotos

Президент компании SuperJob Алексей Захаров рассказал, как остаться востребованным специалистом через пять, десять и даже 50 лет.

По его словам, для этого нужно учиться и быстро переучиваться.

«Время, когда можно было закончить вуз и с этими знаниями досидеть до пенсии, давно закончилось еще с появлением интернета. Сейчас количество знаний и профессиональной информации огромное, по идее, вы каждый день должны узнавать что-то новое и стараться быть лучшим в своей профессии», — заявил он RT.

Захаров подчеркнул, что если человек что-то хорошо умеет, он должен продолжать постоянно развиваться, чтобы стать лучше себя вчерашнего. При этом это касается любого — хоть токаря, хоть руководителя.

Он добавил, что при таком отношении к карьере специалист будет защищен от любых кризисов.

Также глава SuperJob отметил, что не существует «бесперспективных направлений» образования.

«Россия — огромная страна, и нам нужны специалисты практически во всех областях. Лучшая работа — та, что нравится, и та сфера, где вам интересно», — заключил он.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов назвал самые востребованные специальности в профессиональном образовании.

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