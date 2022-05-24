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Экономист Смирнов заявил о снижении связей между курсом доллара и ценами в магазине

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Связь между изменением цен на продукты и курсом доллара постепенно ослабевает. Об этом «Прайм» заявил профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.

«Если рассматривать доллар как особый товар, то его подверженность жесткому регулированию означает слабые позиции по отношению к рублю. В отношении потребительских цен такого регулирования нет, и их динамика теоретически может быть агрессивнее изменений на валютном рынке», — отметил Смирнов.

По его словам, основной пик кризиса уже пройден, поэтому в краткосрочной перспективе инфляция будет на низком уровне. Что же касается доллара, то в этом случае пока рано отменять ограничительные меры Центробанка, так как это спровоцирует новый рост цен.

Он добавил, что влияние доллара в экономике будет постепенно снижаться. Из-за этого внутренние цены в стране еще меньше будут зависеть от изменений его курса.

23 мая на сайте Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) сообщалось, что большинство россиян (77%) заметили за последний месяц значительный рост цен на продукты, товары и услуги. При этом 12% опрошенных россиян посчитали, что цены росли так же, как и раньше.

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