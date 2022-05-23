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Литвиненко передал жене долю в «Фосагро»

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Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко передал жене 20,6% в компании «Фосагро», производящей удобрения, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Таким образом, доля его супруги Татьяны в уставном капитале компании выросла с 0% до 20,6%, а доля самого Литвиненко снизилась до 0,39%.

«Фосагро» занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Как сообщает пресс-служба предприятия, его продукция поставляется в 100 стран мира, в России компания является лидером по поставке удобрений.

Ранее Польша ввела санкции против ряда российских предприятий, в их число попало и «Фосагро». ЕС также ввел ограничения против топ-менеджера предприятия Андрея Гурьева-младшего, тот покинул свой пост.

В 2018 году компания перестала поставлять фосфорные удобрения Украине в ответ на санкции Киева по отношению к «Фосагро-Украина». В компании подчеркнули, что Украина остается нетто-импортером по широкому спектру фосфорных удобрений, в то время как именно российская продукция на протяжении последних лет оставалась наиболее эффективным способом удовлетворения внутренних потребностей сельского хозяйства на Украине.

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