«Оренбургнефть» в 2021 году восполнила запасы нефти на 300%

Компания «Оренбургнефть», нефтедобывающий актив НК «Роснефть», в 2021 году восполнила запасы на 300%, сообщает пресс-служба «Роснефти». Суммарный прирост запасов компании в прошлом году составил более 36 млн тонн н.э.

Для этого было открыто 10 новых залежей на семи месторождениях, а также проведена доразведка открытого в 2019 году Западно-Долговского месторождения.

«Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов стратегии развития «Роснефти». Компания взяла на себя обязательства восполнять не менее 100% добываемых углеводородов. «Оренбургнефть» успешно реализует программу геологоразведочных работ на новых лицензионных участках и зрелых месторождениях с применением наиболее эффективных технологий,» — говорится в сообщении.

Также отмечается, что программа включает бурение, отбор керна и пластовых флюидов из поисково-оценочных и разведочных скважин, выполнение геофизических исследований с применением в скважинах высокотехнологичного оборудования.

Так, в 2021 году специалисты «Оренбургнефти» выполнили 446 км кв. полевых сейсморазведочных работ методом 3D в пределах Бабичевского участка недр и приступили к обработке и интерпретации результатов для оценки потенциала и перспектив поисково-оценочного бурения. На данный момент объем ресурсов Бабичевского участка оценивается в размере более пяти млн тонн нефти. Прогнозный объем бурения составит около 30 скважин, а ввод в добычу запланирован в 2027 году.

Кроме того, на 2022 год «Оренбургнефть» запланировала закончить строительство 6 поисково-оценочных и разведочных скважин. Наиболее значимым для производственной программы является начало поисково-оценочного бурения в пределах Рашкинского участка недр, потенциал которого связан с высокоперспективными рифовыми залежами.