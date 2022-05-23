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В Индии заявили о мировой рецессии при ценах на нефть в $110 за баррель

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Depositphotos

При сохранении цены на нефть в $110 за баррель глобальную экономику ждет рецессия. Об этом в эфире CNBC заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури.

«Если цена барреля нефти сохранится на отметке $110, то речь идет не просто об инфляции, тогда речь идет о более крупных угрозах. Вы знаете, тогда речь идет о рецессии», — отметил министр.

По его словам, при сохранении такой ситуации глобальная экономика вместе с производителями нефти могут столкнуться с серьезными последствиями.

18 мая Reuters, ссылаясь на данные о перемещении танкеров сообщил, что Россия в апреле смогла подняться сразу на шесть позиций и достигла рекордных 6% в индийском импорте, заняв четвертое место, что составляет 277 тыс. баррелей в сутки. При этом еще в марте Россия была на 10 позиции, поставляя всего 66 тыс. баррелей в сутки.

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