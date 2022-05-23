В кабмине Польши предсказали страдания Европы из-за российского газа

Европу ждут долгие страдания из-за продолжения импорта газа из России. Об этом заявил полномочный представитель польского правительства по энергетической инфраструктуре Петр Наимский, передает Biznes Alert.

«Продолжение российских поставок нарушается солидарность внутри Европы. Если это акция, направленная на возврат к прежнему состоянию, то мы в плохой ситуации, и Европа будет страдать долго», — отметил Наимский.

По его словам, Польша может заменить российские поставки импортом из других стран и проблем в этом вопросе не будет. Однако другие государства согласились оплачивать газ из России по новым правилам.

Он добавил, что предложенный Еврокомиссией «серый путь» нарушает целостность Европы. Однако на такой путь оплаты переходят лишь те страны, которые больше всего нуждаются в топливе. Поэтому такой путь может быть временно допустимым, если это поможет быстро найти новых поставщиков.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в компанию «Газпром» вопрос, связанный с разрывом Польшей соглашения с РФ о поставках газа. По его словам, власти Польши в настоящий момент занимают в отношении России «оголтелую» позицию. Дальнейшее развитие отношений Москвы и Варшавы по части поставок газа предсказать затруднительно.