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Россия отозвала кандидатуру Москвы на право проведения международной выставки «Экспо-2030»

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

МИД РФ заявил, что отзывает заявку на проведение выставки «Экспо-2030» в Москве.

«Очевидно, что заявка Москвы на проведение «Экспо-2030» на фоне конкуренции с другими четырьмя кандидатами не может рассчитывать на справедливую и беспристрастную оценку, какими бы неоспоримыми преимуществами она ни обладала», — говорится в публикации на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Уведомление об отзыве кандидатуры Москвы на право проведения «Экспо-2030» было передано в Международное бюро выставок 23 мая.

В министерстве выразили надежду, что в будущем появятся необходимые условия для участия России в равноправной конкурентной борьбе за право принять у себя «Экспо».

Правительство России подало заявку на проведение всемирной выставки в ноябре прошлого года. Для проведения мероприятия планировалось построить экспокомплекс на Киевском шоссе недалеко от аэропорта «Внуково».

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