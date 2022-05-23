Авиаперевозки в России сократились на 30% в апреле

Российские авиакомпании перевезли в апреле немногим более 5 млн пассажиров, что на 30% меньше показателей прошлого года. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на представителей отрасли.

В апреле пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 30% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, составив 5,03 млн человек. При этом в марте среднее снижение составило 20%, отметили источники издания.

Одни из источников в отрасли указал, что сокращение перевозок в апреле не помешало Минтрансу оценивать результаты месяца со «сдержанным оптимизмом». При этом в мае падение перевозок замедлилось и уже есть определенный потенциал роста.

Представители отрасли добавили, что опасаются падения спроса на перевозки с началом осени. Кроме того, к стандартному сезонному спаду могут добавиться многочисленные непредсказуемые факторы. Однако летом серьезное влияние на перевозки может оказать открытие 11 южных аэропортов.

В конце апреля генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский сообщил, что в компании не видят явных предпосылок для роста тарифов на пассажирские авиаперевозки в предстоящем летнем сезоне.