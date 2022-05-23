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Стало известно новое название McDonald's в России

«Известия»: в России McDonald's сменит название на Mc

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В России ресторан McDonald's может сменить название на Mc, об этом рассказали «Известия» со ссылкой на источник на ресторанном рынке.

Подчеркивается, что в разработке нового названия участвовала материнская компания. При этом, поскольку большое количество ресторанов перешло под управление франчайзи-партнеру, собеседник издания предположил, что в перспективе фирма заинтересована в возвращении в Россию. Исходя из особенностей проведенной сделки, возможно, что компания обладает опционом и сможет выкупить активы обратно.

«Около 600 ресторанов McDonald's перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями», — сказал он.

Фирменная буква «M», по словам источника «Известий», может остаться на логотипе новой организации. Блюда, подчеркивается, в целом не претерпят каких-либо серьезных изменений, а их названия будут приближены к классическим.

Ранее стало известно, что компания McDonald's, которая официально приостановила работу в России 14 марта, продаст бизнес в РФ текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору. Он будет управлять сетью ресторанов под новым брендом. В настоящее время Говор владеет компанией «ГиД» и управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

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