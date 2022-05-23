«Дочка» «Газпрома» в Британии может провести ребрендинг ради отдаления от владельцев из РФ

Британская Gazprom Energy может провести ребрендинг ради минимизации связей с компанией «Газпром». Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.

«Gazprom Energy рассматривает возможность ребрендинга, поскольку крупнейший британский поставщик газа для бизнеса стремится отдалиться от своих российских владельцев», — отметили в публикации.

В газете добавили, что компания может сменить название на GM&T, которое похоже на название основной компании Gazprom Marketing & Trading Limited. Однако неизвестно, будет ли смена названия иметь хоть какое-то значение, так как глобальным ребрендингом это не является.

FT указали, что Gazprom Energy поставляет более 20% газа, используемого британскими компаниями. Но уже в марте перестали заключать новые контракты из-за угрозы роста цен.

В конце марта Bloomberg сообщил, что правительство Великобритании прорабатывает получение временного контроля над отделом розничных поставок «Газпрома» — Gazprom Marketing & Trading Retail. У данной компании более 30 тыс. бизнес-клиентов. В случае получения контроля британский кабмин будет управлять Gazprom Marketing & Trading Retail в «специальном режиме».