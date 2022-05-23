Россия и Турция начали новую фазу переговоров о замене уходящих из РФ брендов турецкими

Председатель Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко заявил, что Москва и Анкара вступают в новую фазу переговоров о замене покинувших Россию брендов на турецкие.

«Мы прогнозируем, что этой осенью общая площадь в три млн квадратных метров в торговом секторе, которая равна 420 футбольным полям, окажется свободной. Для турецких брендов, которых еще нет в России, мы предложили возможность занять лучшие торговые центры, начиная с Москвы», — приводит его слова «Нurriyet».

Москаленко добавил, что РСТЦ ведет переговоры, чтобы турецкие компании оставались в России надолго и делали выгодные инвестиции.

Он подчеркнул, что российские потребители очень тепло принимают бренды из Турции.

Ранее сообщалось, что при окончательном уходе западных брендов из России торговые центры могут потерять от 30% до 70% выручки.