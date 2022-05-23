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Замглавы ФТС обвинил европейские страны в «расизме» по отношению к российским перевозчикам

РБК: замглавы ФТС Давыдов объявил о падении объемов импорта в Россию до уровня 2020 года

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Первый замруководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов в беседе с РБК сообщил, что импорт товаров в Россию сократился примерно до уровня 2020 года по причине затруднений в логистике из-за мер со стороны недружественных государств.

Он пояснил, что из-за закрытия портов и запретов для российских судов наибольшие снижение поставок зафиксировано на северо-западных направлениях.

«Кроме того, мы видим, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы и подвергаются стопроцентному досмотру», — сказал чиновник.

Представитель ФТС отметил, что российских перевозчиков «просто не пускают».

«Это самый настоящий расизм, по национальному признаку, поэтому мы и говорим, что идет экономическая война», — сказал он.

Давыдов рассказал, что на этом фоне активизировалась транспортировка грузов через восточные и южные границы России: через Китай, Казахстан и Кавказ. Он добавил, что в этих регионах активно расширяется инфраструктура: сами пункты пропуска и подъездные пути.

Ранее в МИД РФ сообщали, что возобновление экспорта зерна из портов Украины произойдет в ближайшее время, если «внешние кукловоды» убедят Киев убрать минные заграждения.

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