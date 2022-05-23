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«Известия»: отечественные молочники обеспокоены возможным срывом поставок закваски

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Depositphotos

Отечественные производители кисломолочной продукции обеспокоены проблемами с покупкой иностранной закваски из-за санкций, сообщают «Известия», ссылаясь на письмо члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Лисовского в адрес министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Закваска является базой для сметаны, творога и других продуктов. Около 80% закваски приобретается в Дании, Болгарии, Италии и других странах. Учитывая валютные, общие внешнеэкономические аспекты и санкции, иностранные партнеры не всегда продолжают работать с российскими производителями.

Согласно подсчетам производителей молочной продукции, запаса закваски хватит максимум на полгода. В письме депутата отмечается, что несколько заводов по производству закваски есть и в России, например в Барнауле и Угличе, но этих мощностей может не хватить, и в этом случае у отрасли будут серьезные проблемы.

«Неопределенность на рынке и смена поставщиков, перенастройка технологических процессов могут повлиять на объемы производства и стоимость итогового продукта», — отмечается в письме.

Производители просят государство о дополнительной поддержке, но не уточняют сумму.

Ранее директор одного из крупнейших агропромышленных холдингов Поволжья «Белая Долина» Альбина Искакова сообщила, что продажи молочных продуктов в России сократятся из-за геополитической ситуации.

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