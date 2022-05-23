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Россия попала в тройку европейских стран с самым дешевым газом для населения

Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы с самым дешевым газом для граждан

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Согласно исследованию РИА «Новости», Россия расположилась на втором месте в рейтинге европейских стран с самым дешевым газом для населения.

На первом месте расположился Казахстан, замыкает тройку Белоруссия.

Оценка стоимости топлива для населения проводилась экспертами с учетом цен в пересчете на рубли. При этом доступность газа для потребителей определялась также уровнем дохода граждан.

Аналитики утверждают, что приведенные ими данные являются оценкой среднего уровня для населения и приведены для сравнения, исходя из официальных тарифов и данных статистики. Исходя из этого, в каждом конкретном случае показатели могут отличаться в зависимости от размера заработка, места проживания в пределах государства, объемов потребления газа семьей, наличия газовых плит и прочего.

Ранее сообщалось, что наибольший рост потребительских цен в Евросоюзе зафиксирован в странах Балтии и Восточной Европе из-за энергетической зависимости от России.

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