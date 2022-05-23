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Британцы заявили о неготовности к резкому росту цен на продовольствие

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Stefano De Grandis/Global Look Press

Жители Великобритании не готовые к резкому росту цен на продовольствие, который прогнозируется из-за перебоев с поставками зерна вследствие кризиса на Украине, сообщает газета The Independent.

«Мне не кажется, что в правительстве полностью отдают себе отчет по поводу последствий происходящего. Ситуация может стать довольно пугающей — с существенным ростом цен, а также в плане продовольственной бедности. Многие из тех, кто имеет отношение к пищевой отрасли, считают, что правительству необходимо в срочном порядке сосредоточиться на этой проблеме, гарантировав, что страна будет получать необходимое продовольствие», — рассказал глава консультативного совета при кабмине королевства Иэн Райт.

По данным издания, Великобритания обеспечивает 60% своих потребностей в продовольствии, однако в зимние месяцы этот показатель опускается до 40%.

«Речь идет о кризисе больших масштабов, чем энергетический, и если у правительства подготовлены планы, то ему необходимо ознакомить с ними большее число людей», — считает Иэн Райт.

Ранее министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил, что мир ждет «продовольственная война», если и дальше невозможно будет экспортировать зерно из Украины.

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