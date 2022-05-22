В России доля отечественных вин на рынке может вырасти до 70% в 2022 году

Доля российских вин на рынке в 2022 году может вырасти до 70%, что на 10% выше прошлогодних показателей. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

«По прогнозам Роскачества, уже в 2022 году соотношение импорта и внутреннего производства вина может измениться, доля российских производителей вырастет с 60 до 70% на фоне сокращения общих объемов импорта», — отметили в ведомстве.

По словам директора департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества Олеси Буняевой, полной остановки импорта вина из Европы пока не ожидается. Однако в будущем российские виноделы должны заместить основной объем зарубежного вина.

Она добавила, что выпадающий объем импорта из европейских стран также может быть заменен поставками из стран ближнего зарубежья, где у России нет проблем с платежами и есть более простая логистика.

8 мая председатель «Союзконьяка» Дмитрий Черне заявил, что в России может упасть производство коньяка почти на треть из-за сокращения поставок коньячных дистиллятов из Европы.