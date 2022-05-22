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Глава E.ON Льюис заявил, что около 40% домохозяйств в Британии угрожает «топливная нищета»

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Matt Dunham/AP

Глава британского филиала энергетической компании E.ON Майкл Льюис в эфире «Би-би-си» заявил, что почти 40% домохозяйств Великобритании могут оказаться на грани «топливной нищеты», пишет газета Independent.

По его словам, такая ситуация возможна в случае, если кабинет министров не пересмотрит свое отношение к ценовой политике в сфере энергетики и «будет сидеть сложа руки», безучастно наблюдая за происходящим в стране.

«Некоторые люди уже на грани, и ситуация будет ухудшаться», — цитирует газета слова Льюиса.

Он призвал правительство незамедлительно вмешаться в ситуацию и рассказал, что треть клиентов E.ON начала сокращать расходы на еду. Однако Льюис отказался сообщить о конкретных мерах, которые нужно предпринять для исправления нынешнего положения дел.

В апреле премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил новую национальную стратегию энергетической безопасности королевства.

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