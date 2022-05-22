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Россиянам рассказали, как вернуть деньги за невозвратные билеты

Юрист Максимов рассказал, в каких случаях можно вернуть деньги за невозвратные авиабилеты

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Заместитель руководителя департамента правового регулирования бизнеса факультета права НИУ ВШЭ Дмитрий Максимов рассказал, в каких случаях можно вернуть невозвратные билеты. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, согласно Воздушному кодексу РФ компания должна вернуть деньги за билет в случае болезни пассажира, его спутника (члена семьи, близкого родственника) или смерти близкого родственника, где бы она ни произошла. Однако эти факты нужно подтвердить документально — медицинской справкой или справкой о смерти. При этом данные правила распространяются только на отечественных перевозчиков.

Также до отправки рейса необходимо сообщить авиакомпании, что вы не полетите, отправив электронное письмо или по телефону «горячей линии». С, нужно написать обращение в адрес перевозчика с объяснением ситуации, приложив собранные документальные доказательства форс-мажора.

Кроме того, пассажир вправе требовать вернуть деньги, если компания отменила рейс или надолго задержала его, а также при отказе от осадки на оплаченное место.

Если перевозчик отказывается возвращать деньги, то можно пожаловаться на него в Роспотребнадзор и в Федеральное агентство воздушного транспорта.

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