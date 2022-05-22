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Пенсионерам назвали условие для получения дополнительных 10 тысяч рублей

Пенсионный эксперт рассказал, как пожилым россиянам получить дополнительные 10 тыс. руб.

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал, как пенсионерам получить дополнительные 10 тыс. руб., передает Primpress.

По его словам, получать дополнительные выплаты помимо пенсии можно, оформив статус самозанятого. Это актуально для пожилых граждан, которые подрабатывают на пенсии.

«Всем, кто становится самозанятым, сразу же перечисляется на счет по 10 тыс. руб. Правда, потратить такие деньги можно будет на определенные цели. Государство выделяет такую сумму, чтобы человек смог сократить себе налоговое бремя, эти средства должны пойти на выплату налогов», — сказал Власов.

Эксперт уточнил, что с помощью такого бонуса ставка налога для самозанятых снижается до 3%. После того, как эта сумма закончится, ставка будет на уровне 4%.

Также он отметил, что самозанятый пенсионер не считается в системе ПФР как официально работающий, поэтому ему будет доступна ежегодная индексация пенсий и другие льготы.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня изменится порядок назначения и размер некоторых пенсий.

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