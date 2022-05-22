ГТЛК планирует выходить на зарубежные рынки стран-партнеров

«Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) планирует выйти на рынки государств-партнеров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Введенные санкции оказывают крайне негативное влияние на лизинговый рынок. Отрасль испытывает колоссальное давление с нескольких сторон: рост стоимости кредитных ресурсов, замораживание инвестиционных программ, сокращение объемов промышленного производства и импорта иностранной техники и оборудования», — сказали в компании.

По словам представителя ГТЛК, компания также концентрируется на внутрироссийском рынке.

Ранее сообщалось, что компании из Финляндии начали массово покидать рынок России с марта 2022 года.

С первого весеннего месяца 2022 года о намерении уйти с российского рынка заявили застройщик YIT, крупнейшее финское кооперативное объединение S–Group, государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group, Kemira, финская компания пищевой промышленности Atria и лесопромышленная компания Stora Enso, финская государственная энергетическая компания Fortum, а также Valio, Fazer, Nokian Tyres, Paulig и Hesburger.