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Предприятия Роскосмоса будут изготавливать комплектующие для промышленности

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Роскосмос и Минпромторг России подготовили план, в соответствии с которым предприятия госкорпорации будут изготавливать комплектующие для отечественной промышленности по программе импортозамещения. Об этом глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал в эфире телеканала «Россия 24», пишет ТАСС.

«Я провел очень важное совещание с коллегами из министерства промышленности. Мы сформировали полный план, где Роскосмос и его предприятия подставляют плечо всей нашей промышленности в части выпуска необходимых комплектующих на нашей основе», — сказал Рогозин.

По его словам, уже сейчас предприятия изготавливают запчасти для сферы авиационного двигателестроения и производят электронные системы авионики для самолетов гражданской авиации.

Ранее 21 мая глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что испытания российского стратегического ракетного комплекса «Сармат» будут идти до конца этого года. При этом глава «Роскосмоса» добавил, что первые серийные ракеты планируют поставить на боевое дежурство уже в конце осени 2022 года.

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