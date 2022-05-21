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В Москве исчезли новостройки дешевле 5 млн рублей

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

На рынок новостроек массового сегмента в пределах МКАД перестали выходить квартиры дешевле 5 млн рублей. Об этом ТАСС рассказал директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.

«В мае 2022 года в новостройках массового сегмента предложения квартир с бюджетом предложения менее 5 млн рублей не зафиксированы», — сказал Родионцев.

Он отметил, что в первом квартале 2021 года предложение с бюджетом менее 5 млн рублей было представлено в трех проектах (91 квартира), то за первые три месяца этого года предложения с аналогичными ценовыми критериями отсутствовали.

Рост цен Родионцев объяснил высоким спросом на «дешевые» квартиры, а также общим подорожанием на рынке жилья. За год (с первого квартала 2021 год по первый квартал 2022 года) в среднем цена на квартиры массовго сегмента выросла на 39,5% — до 298,7 тысячи рублей за квадратный метр.

По данным Est-a-Tet, по состоянию на вторую половину мая 2022 года минимальные бюджеты покупки квартир в новостройках массового сегмента в пределах МКАД начинаются от 6,2 млн рублей. Это квартира площадью 19,7 кв. м.

Ранее певица Надежда Бабкина рассказала, что живет в центре столицы. Ее квартира находится в десяти минутах ходьбы от Кремля.

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