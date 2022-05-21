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«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа финской Gasum

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Максим Блинов/РИА «Новости»

«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа в Финляндию из-за неоплаты. Об этом сообщает ТАСС.

Там добавили, что на конец рабочего дня 20 мая «Газпром экспорт» не получил платеж от финской Gasum в соответствии с указом президента России об оплате газа для недружественных стран в рублях.

Уточняется, что в 2021 году «Газпром экспорт» поставил Gasum 1,49 млрд кубических метров газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.

Ранее в СМИ появилась информация, что поставки российского газа в Финляндию прекратились в 7.00 мск 21 мая.

18 мая Gasum заявила, что Россия может прекратить импорт природного газа на этой неделе.

За день до заявления компании сообщалось, что Gasum не захотела выполнять требование «Газпрома» платить за российский газ рублями. «Газпром экспорт» и Gasum в декабре 2015 года продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года.

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