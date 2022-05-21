Российский газ перестал поступать в Финляндию

Поставки российского газа в Финляндию прекратились в 7.00 мск в субботу, 21 мая, из-за отказа финской компании Gasum Oy оплачивать поставки, сообщает РИА «Новости».

«Мы тщательно готовились к этой ситуации, и если не будет перебоев в работе транспортной газовой сети, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», — заявил ранее глава компании, Мика Вилянен.

В 2021 году Финляндия импортировала из России 1,8 млрд кубометров природного газа из России.

18 мая Gasum заявила, что Россия может прекратить импорт природного газа на этой неделе. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «газетной уткой» информацию о прекращении поставок газа в Финляндию.

За день до заявления компании сообщалось, что Gasum не захотела выполнять требование «Газпрома» платить за российский газ рублями. «Газпром экспорт» и Gasum в декабре 2015 года продлили действие контракта на поставку газа до 31 декабря 2031 года.