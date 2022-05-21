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Эксперт рассказал, под каким видом будут возвращаться в Россию бренды

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Гендиректор аналитического агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров считает, что такие компании, как Zara, IKEA или H&M не будут открываться в России под своими старыми брендами, сообщает РИА «Новости».

«Международные компании открываться сами в России не будут. Ни IKEA, ни Zara, ни H&M. Они в России не откроются. Никакого другого варианта не будет, потому что ситуация геополитическая не позволяет международным брендам сейчас хоть в какой-то форме декларировать и демонстрировать поддержку России», — пояснил Бурмистров.

Он указал, что компании будут открываться самостоятельно под своими брендами.

«При этом появились сделки, которые действительно предполагают смену бенефициара и появления на российском рынке новых международных игроков», — указывает Бурмистров.

Ранее эксперт Михаил Бурмистров рассказал, когда McDonald's откроется в России под новым брендом

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