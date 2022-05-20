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Российские миллиардеры выбыли из десятки богатейших людей Великобритании

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Российские миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов выбыли из десятки богатейших людей Великобритании, сообщает The Times.

Абрамович потерял 20 позиций и опустился с восьмого места на 28-е. Его состояние уменьшилось с £12 млрд до £6 млрд.

Усманов оказался на 11-й строчке рейтинга, потеряв шесть позиций. Его состояние сократилось на £3,4 млрд до £10 млрд.

Сооснователь LetterOne Михаил Фридман переместился с 11-го места на 19-е. Его состояние сократилось на £2,57 млрд и составляет £8,22 млрд.

Ранее сообщалось, что совокупное состояние богатейших отечественных предпринимателей за три месяца уменьшилось на $50,1 млрд.

Отмечается, что больше всех потерял совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чье состояние уменьшилось на $17,4 млрд.

В настоящее время в России самым богатым человеком является один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин. Его убыток составил $1,47 млрд, но его состояние все еще насчитывает $29,4 млрд. В рейтинге за ним следует совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние за 2022 год уменьшилось на $4,9 млрд, до $27,5 млрд.

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