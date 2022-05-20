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Эксперт рассказал, когда McDonald's откроется в России под новым брендом

Аналитик Бурмистров: McDonald's планирует открыться в России под новым брендом в июле

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Сделка по продаже бизнеса McDonald's российскому предпринимателю уже запущена, а открытие сети ресторанов под новым брендом ожидается в конце июня-начале июля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора ведущего аналитического агентства на потребительском рынке РФ «INFOLine-Аналитика» Михаила Бурмистрова.

«Сделка по продаже уже запущена. <...> Открытие ресторанов запланировано на июль», — заявил он.

Помимо этого, он подчеркнул, что есть вероятность, что заведения сети успеют открыть уже к концу июня.

Накануне стало известно, что компания McDonald's, которая официально приостановила работу в России 14 марта, продаст бизнес в РФ текущему лицензиату, сибирскому бизнесмену Александру Говору. Он будет управлять сетью ресторанов под новым брендом. В настоящее время Говор владеет компанией «ГиД» и управляет 25 ресторанами McDonald's в Сибири: в Новосибирске, Бердске, Томске, Кемерове, Новокузнецке, Барнауле и Красноярске.

Ранее статс-секретарь — замглавы Министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщал, что российский McDonald's, скорее всего, сохранит старую рецептуру блюд.

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