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Экономист Татьяна Куликова назвала отметку в 48 рублей «дном» доллара

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Global Look Press

«Дном» курса доллара станет отметка в 48 руб., заявила «Газете.Ru» экономист Татьяна Куликова, комментируя укрепление рубля.

В пятницу на торгах доллар достиг 58 руб., евро – 59 руб., следует из данных Мосбиржи. По мнению Куликовой, текущее укрепление рубля связано с выплатами западных стран за газ.

«Согласно техническому анализу, дном доллара можно считать цифру в 48 руб. Базовая основа для таких выводов — анализ графиков цен, «чартов». Сможем ли мы прийти к цифре в 48 руб. и когда мы сможем к ней прийти, сказать сложно. Это, конечно, совершенно экстремальный сценарий. Технический анализ проводят коллеги из экономистов и брокеров. По его результатам можно спрогнозировать, до какого предельного уровня просядет та или иная валюта», — пояснила Куликова.

Куликова назвала маловероятным реализацию сценария, при котором доллар будет стоить 48 руб. в ближайшее время. По ее словам, скорее вероятно некоторое ослабление рубля.

Точку зрения Куликовой поддержал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, доллара по 48 руб. ждать не стоит, а фаза укрепления рубля близка к завершению. Карпунин спрогнозировал курс доллара в 75-80 руб. к концу года. Он уточнил, что такой курс возможен по мере восстановления импорта и снижения рыночных процентных ставок.

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