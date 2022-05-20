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В Центробанке сказали, что экономика России быстро адаптируется к меняющимся условиям

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Процесс адаптации российской экономики к меняющимся условиям происходит достаточно быстро. Такое мнение выразил директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, пишет ТАСС.

По его словам, в апреле и мае регулятор проводил опрос среди российских компаний. Бизнес спрашивали о разных проблемных аспектах, в том числе задавали вопросы по поставкам, спросу и занятости.

«И мы видим, что, начиная с апреля, баланс ответов по всем этим позициям плавно улучшается. Это говорит нам о том, что российская экономика начала пока достаточно быстро адаптироваться к меняющимся условиям», — сказал Тремасов, вступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum.

Он также добавил, что несмотря на все те тектонические сдвиги, происходящие в экономике России, цели денежно-кредитной политики страны не меняются. Ценовая стабильность — приоритет, инфляция вблизи 4% — целевой ориентир.

Ранее 20 мая сообщалось, что Банк России отменит запрет на короткие продажи с 1 июня. Кроме того, регулятор отменит ограничение на покупку валюты «с плечом».

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