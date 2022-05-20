Кабмин установил суточные за командировку в Донбасс для гражданских лиц

Правительство России установило суточные за командировку в Донбасс в размере от 5,9 до 8,5 тысяч рублей в день для гражданских лиц. Постановление об этом пресс-служба кабмина опубликовала на официальном портале правовой информации.

Речь идет о выплатах денег при служебных командировках сотрудникам, которые в том числе заняты в организациях, финансируемых за счет федерального бюджета.

При выезде в командировку с территории России суточные составляют почти до 8,5 тысяч рублей. При выезде из российского загранучреждения почти — 6 тысяч рублей.

Предельную сумму возмещения трат по найму жилого помещения в ЛНР и ДНР установили в размере 7 тысяч 210 рублей.

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин объявил на заседании правительства, что со следующего года будет введен единый тариф страховых взносов, которые работодатели перечисляют за своих работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

Также Мишустин добавил, что кабмин собирается обсудить ряд законопроектов об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования