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Алексей Вуколов станет новым президентом «Связного»

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

У федеральной розничной торговой сети «Связной» сменится президент, им станет Алексей Вуколов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы компании.

До сих пор Вуколов занимал должность старшего вице-президента по коммерческой и операционной деятельности компании. Он сменит в должности Максима Онищенко. Последний решил сфокусироваться на собственных проектах.

Вуколов работает в сети магазинов «Связной» больше 18 лет. Он планирует развивать бренд так, чтобы он ассоциировался с высоким качеством услуг.

В более тысячи городов России насчитывается более 2,6 тысячи магазинов «Связной».

В середине марта сообщалось, что локальные ритейлеры, которые остались в торговых центрах, попросили их владельцев предоставить им скидки на аренду. Об этом просили в том числе «Связной», «Ситилинк», Familia, Gloria Jeans, Zolla, «Твое», «Детский мир» и другие.

Некоторые указали на необходимость снизить аренду до 70%, а некоторые попросили отказаться от фиксированного платежа, оставив лишь процент от товарооборота на срок до конца 2022 года.

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